Затянувшееся новоселье: почему многодетные не могут заселиться в новые квартиры на Дальневосточном

На 16 этаж без лифта

«Жить в этих домах еще нельзя. Лифты не работают (а дома шестнадцатиэтажные, и первые два этажа нежилые). А когда заработают – неизвестно. Как неизвестно и то, почему строительный комитет принял дома без работающих лифтов», — писала 19 июня этого года одна из новоселов дома по Дальневосточному проспекту mamamargarita.

В торжественной обстановке 7 июня этого года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко лично вручил многодетным петербургским семьям, которые воспитывают трех и более детей, документы на долгожданные квартиры. Новые квартиры расположены в Невском районе в домах № 6, 8, 10 по Дальневосточному проспекту. «Многие из вас теперь будут часто встречаться, потому что вы станете соседями по благоустроенным квартирам в Невском районе», – говорил новоселам Полтавченко на церемонии вручения ключей.

В шестнадцатиэтажные новостройки без запущенных в эксплуатацию лифтов пригласили заселиться многодетные семьи и семьи с детьми инвалидами-колясочниками. «Как я каждый день буду поднимать на себе своих четверых маленьких детишек на 12 этаж? – жалуется многодетный отец Сергей Крылов. – Я хоть и мастер по гирям, но, к сожалению, уже здоровье не то».

«У меня четверо детей. Квартира находится на 14 этаже. Один ребенок инвалид-колясочник. Старший сын сможет подняться, а остальные – нет», – рассказывает о своей проблеме владелица квартиры на Дальневосточном проспекте, 10, Анна Барановская.

Смотр долгожданной квартиры на 15 этаже по Дальневосточному проспекту, 10, обернулся для 76-летней женщины острыми проблемами со здоровьем. «Бабушка поднялась на этаж очень лихо и быстро. После этого неделю ей было плохо. Вызывали скорую помощь. Пока лифты не сделают, ни о каком переселении из нашего аварийного жилья и речи быть не может», – сообщила Екатерина Жбанова.

«На шестнадцатый этаж мы сами добраться никак не можем. В прошлый раз в квартиру ребенка донес на руках друг семьи, – рассказала «Санкт-Петербург.ру» Татьяна Никитина. – В очередь на квартиру стояли более 30 лет и получили ее через суд. Нам обещали благоустроенное жилье и, когда я подписывала смотровую, меня заверили, что проблем в доме нет, – обманули».

По словам новоселов, кроме неработающих лифтов в домах обнаружились и другие дефекты строительства - многочисленные прорывы и протечки труб. «Когда запустили воду, и люди стали приезжать и мыть свои квартиры от строительной грязи, начались протечки именно из фановых труб. В некоторых из них были трещины и дыры размером в палец», – жаловались новые жители. Также они отмечают, что вместо прочной входной двери в квартиру поставлены «картонные» межкомнатные, вынести которые не составит труда злоумышленникам. В квартирах уже случались случаи кражи сантехники.

Получилось действительно так, как пророчил губернатор: многодетные семьи начали встречаться чаще, приглашать СМИ, чтобы совместными усилиями призвать к ответу должностных лиц и найти выход из сложившейся ситуации. Управляющая компания ООО «Нева Сервис» не готова и по закону не должна оплачивать строительство лифтов из своего кармана. Не в состоянии запустить лифты за свой счет и сами новоселы.

Дыры в стенах и отсутствие электричества

Возведением домов для очередников на Дальневосточном проспекте, 6, 8, 10, было доверено комитетом по строительству подрядчику ООО «Петроком». С ним был заключен контракт в июне 2008 года. Сдача домов на Дальневосточном переносилась несколько раз. На плохо закрепленные трубы и ручки дверей, на «картонные» входные двери, отсутствие наличников и дыры в стенах при осмотре домов обращал внимание вице-губернатор Игорь Албин еще в прошлом году.

Дома удалось ввести в эксплуатацию 26 декабря 2016 года. Строительный комитет принял их, несмотря на проблемы с лифтовым оборудованием и на то, что дом по Дальневосточному проспекту, 8, вовсе не подключен к постоянной схеме электроснабжения из-за ошибки в документации. Назначенная управляющая компания ООО «Нева сервис» выявила в домах недостатки и направила письмо о наступлении случая гарантийного ремонта лифтового оборудования в комитет по строительству.

На жилые объекты выезжала комиссия комстроя, которая составила акт, отметив в нем выявленные дефекты. «Петроком» взял на себя обязательство в кратчайшие сроки устранить недостатки, отмеченные в документе. Сам подрядчик отказался прокомментировать «Санкт-Петербург.ру» ситуацию с жилыми домами, сданными им в таком состоянии.

Вопрос о запуске лифтов решался в начале июля на совещании в администрации Невского района под руководством главы администрации Алексея Гульчука с участием представителей жилищного комитета, комитета по строительству, застройщика ООО «Петроком», управляющей организации, специализированной организации по эксплуатации лифтового оборудования ООО «Подъемные технологии» и инициативной группы жителей. По результатам этого совещания ООО «Петроком» и ООО «Подъемные технологии» заключили договор на ввод в эксплуатацию грузовых лифтов в доме № 6, корпус 1, по Дальневосточному проспекту. Сейчас лифты в этой новостройке уже запущены.

Сегодня проверка лифтового оборудования проходит в доме № 10, заверили «Санкт-Петербург.ру» в пресс-службе администрации Невского района. Пассажирские лифты планируется запустить в работу в августе этого года.

Дом № 8 по Дальневосточному проспекту вовсе не подключен к электричеству. По информации управляющей организации ООО «Нева Сервис», АО «Петербургская сбытовая компания» отказала в заключении договора электроснабжения в этом доме в связи с ошибкой в акте технологического присоединения. Комитет по строительству в настоящее время ведет работу по переоформлению документов. Ориентировочно дом подключат к электроэнергии 28 августа текущего года. Между тем, вселение, согласно информации управляющей компании, планируется уже 15 августа.

У многих новоселов есть прописка по новому адресу, а дети устроены в детсады и школы Невского района. Если до сентября они не смогут въехать в новые квартиры, то родителям придется привозить сюда детей из разных районов по городским «пробкам».

Собственно, в связи с застройкой и с самими детсадами и школами в этой части района возникли проблемы. К настоящему моменту дефицит мест в образовательных учреждениях на территории квартала составляет 120-150% от нормы. Котлован, вырытый для строительства социально-значимых объектов, пока вмещает в себя лишь озеро и его обитателей – уток.

В пресс-службе администрации Невского района сообщили, что на этом месте предусмотрено размещение двух детсадов на 200 мест каждый и двух школ на 825 мест каждая. У комитета по строительству, на удивление, другие данные: согласно адресно-инвестиционной программе на 2017-2019 годы здесь запланировано строительство лишь общеобразовательной школы на 825 мест. Ее ввод запланирован на декабрь 2019 года.

Кто в ответе

Вице-губернатор Игорь Албин в конце июля провел в режиме видео-конференц-связи совещание по проблемам заселения в дома по Дальневосточному проспекту, 6, 8, 10. Он потребовал устранить недостатки строительства, в течение недели сформировать график запуска лифтов, устранить замечания граждан к состоянию квартир и мест общего пользования.

На 5 августа назначено выездное совещание с проверкой результатов проделанной работы. К этому времени по поручению вице-губернатора будет проведен анализ реагирования органов власти на обращения граждан, поступавшие с момента заселения новых домов.

Не стеснялся в выражениях по отношению к подрядчикам, нанимаемых комитетом по строительству, и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на заседании городского правительства 25 июля. Он назвал «жульем» подрядчиков комитета по строительству и пообещал устроить «зачистку» в ведомстве. Его недовольство вызвали низкие темпы освоения бюджета за первое полугодие 2017-го, в частности адресная инвестиционная программа Петербурга была исполнена всего на 24,6%. Вице-губернатор Албин весной этого года уже инициировал кадровые перестановки из-за затягивания сроков исполнения госконтрактов.

Председатель комитета по строительству Сергей Морозов объяснил отставание «тяжелым наследством» и констатировал, что из 54 объектов, которые в рамках адресно-инвестиционной программы строятся за счет бюджета подрядчиками комитета по строительству, более трети – 19 объектов – относятся к проблемным. В основном это социальные объекты, детские сады и школы. Так, из шести школ, ввод которых планируется в этом году, пять имеют проблемы со сдачей в срок.

Фотографии к тексту: Диана Ахмадуллина /«Санкт-Петербург.ру»