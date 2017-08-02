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Град, робот-консьерж и эмиграция «Приходите завтра», или как многодетные петербуржцы жилье получали Reuters: В 2017 году в Сирии погибли 40 россиян "Евровидение" изменило регламент конкурса после скандала с Самойловой
Текст: Татьяна Буторина
Фото: Дарья агафонова
«Приходите завтра», или как многодетные петербуржцы жилье получали
Многодетные очередники Петербурга, включенные в жилищный план 2016 года, подняли тревогу. Ожидая квартир от государства, они обращаются в районные администрации и жилищный комитет города, пишут губернатору и президенту. Но на дворе 2017-й, и надежда на получения жилья сменяется паникой.
Семья Завтраковых – одна из остронуждающихся в новом жилье. Пять членов семьи – муж, жена и трое несовершеннолетних ребятишек – проживают в одной маленькой комнате в коммуналке в 12 «квадратов», больше похожей на коридор. Вдоль такого жилого «коридора» располагается шкаф с бельем, затем детская двухъярусная кровать, небольшой столик у окна, за которым делает уроки старшая десятилетняя дочь. Выполнять домашние задания ей удается только после того, как малыши уснут, то есть после девяти вечера. В результате у ребенка ухудшилось зрение и сместился режима дня. С другой стороны комнаты – детская кроватка и комод с телевизором. Глава семейства спит на небольшом раскладном кресле у двери, а мать вместе с двухгодовалым сыном на первом ярусе детской кровати.
В этой же комнате зарегистрирована еще одна семья, из двух человек, которая грозится переехать на эту же жилплощадь. Как они собираются здесь размещаться – непонятно никому.
Завтраковы, как и многие другие многодетные семьи с тремя несовершеннолетними детьми, попали в жилищный план 2016 года. Но идет уже вторая половина 2017-го, а жилье многодетная семья так и не получила. Надежда Завтракова не раз обращалась в жилищный отдел Калининского района, жилищный комитет, к губернатору Петербурга и даже к президенту РФ с просьбой помочь улучшить жилищные условия - обеспечить жилплощадью их семью до подхода очереди. Но итог всегда один: все вопросы, касающиеся предоставления жилья очередникам, в том числе и направляемые лично губернатору и президенту, перенаправляются в жилищный комитет.
«Вопрос обеспечения жилым помещением государственного жилищного фонда вашей семьи будет рассмотрен при поступлении в государственную собственность города достаточного количества жилых помещений необходимой квартирографии для обеспечения семей, имеющих аналогичную льготу, с соблюдением принципа очередности принятия граждан на жилищный учет», - такой сухой ответ, в череде многих подобных, получила в конце июня Надежда Завтракова от жилищного комитета.
В результате, семья Завтраковых и другие многодетные семьи, находящиеся в подобной ситуации, пытаются следить за поступлением квартир в государственную собственность, посылая запросы в комитет имущественных отношений и, на основе полученных сведений, прогнозируют скорость и возможность получения квартиры. По словам ютящихся в комнатушках семей, очередь движется очень медленно. И, несмотря на то, что семьи включены в жилищный план 2016 года, есть опасения, что квартиру они могут получить лишь тогда, когда дети вырастут.
Если ожидание в очереди затянулось, нужно не сидеть сложа руки и отстаивать свои права через прокуратуры районов, которые наделены правом подавать иски в суд в интересах граждан, советует адвокат Илья Рамишвили.
«Жилищный план – это документ, который гарантирует семье получение бесплатной квартиры. Жилищный план - что 2016, что 2017 года - формируется, исходя из количества очередников, обладающих определенной льготой и количеством жилья, которое планируется закупить для того, чтобы обеспечить эту категорию лиц квартирами, – пояснила «Санкт-Петербург.ру» первый заместитель главы жилищного комитета Марина Орлова. – Как правило, контракты, которые заключаются на покупку жилья, имеют срок ввода этого жилья – следующий год. Для тех, кто включен в жилищные планы 2017 года, сейчас проводятся конкурсные процедуры, а вселяться они будут в 2018 году».
«Наша семья в очереди была 70-я, а стала 121-я? И почему получают квартиры внеочередники из жилищного плана 2017, которые изначально предназначались для очередников плана 2016? – недоумевает Надежда Завтракова. – Квартиры получили уже около десяти семей внеочередников на тот метраж, который необходим и нам. Это получается, что мы из плана 2016 просто пролетаем с квартирами! С таким подходом обеспечения ждать еще год, а скоро нам и жить будет негде!»
В пресс-службе администрации Калининского района движение очереди в противоположном направлении объяснили тонкостями процесса распределения квартир: многодетные получают их исходя из количества членов семьи, которые поставлены на учет, и даты постановки.
«Списки семей для получения жилья переданы в жилищный комитет – там семье был присвоен номер 121, исходя из количества многодетных семей по всему городу. Это вовсе не значит, что она самая последняя. Место в очереди присваивается по времени постановки на учет. Они встали на учет в 2009 году. Недавно у них родился третий ребенок, и они получили категорию «семья, где трое и более детей». В результате район передал их семью в списках на получение квартир в жилищный комитет. Но, так как место в районной очереди отличается от места в городе, семья считает, что ее сдвинули. Жилье дает не район, а жилищный комитет закупает его у застройщика. У нас нет необходимых по метражу квартиру для семьи с таким составом», - пояснили в районной администрации.
«В 2017 году получают квартиры и получали те, кто имеет внеочередное право. Ведь среди многодетных семей есть внеочередники, имеющие право на внеочередное получение жилья. К ним относятся семьи, у которых пять и более детей, и имеющие ребенка-инвалида, и те, кто родил единовременно трех или более детей. По составу эти семьи претендуют на разные квартиры», – пояснила Марина Орлова.
«Внеочередное предоставление жилья не предполагает включения гражданина в какую-либо очередь. Жилье гражданам, которые в соответствии с ЖК РФ имеют право на его внеочередное получение, должно быть предоставлено после обращения данных граждан в орган местного самоуправления с целью реализации имеющегося у них субъективного права, а не в порядке очереди по списку внеочередников и тем более очередников. Правда, на практике очередь зачастую одна, что и составляет трудность в ее продвижении, – объяснила тонкости вопроса партнер юридической компании «Фомина, Коротких и партнеры» Ксения Коротких.
P. S. В жилищном комитете заверили: абсолютно все получат квартиры. Остается надеяться, что на этот раз многочисленные слова государства о поддержке многодетных семей не останутся пустыми обещаниями. Тем более, на момент сдачи текста Завтраковы радостно известили «Санкт-Петербург.ру» о том, что многодетные очередники, в том числе их семья, начали получать квартиры.
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