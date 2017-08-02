«Списки семей для получения жилья переданы в жилищный комитет – там семье был присвоен номер 121, исходя из количества многодетных семей по всему городу. Это вовсе не значит, что она самая последняя. Место в очереди присваивается по времени постановки на учет. Они встали на учет в 2009 году. Недавно у них родился третий ребенок, и они получили категорию «семья, где трое и более детей». В результате район передал их семью в списках на получение квартир в жилищный комитет. Но, так как место в районной очереди отличается от места в городе, семья считает, что ее сдвинули. Жилье дает не район, а жилищный комитет закупает его у застройщика. У нас нет необходимых по метражу квартиру для семьи с таким составом», - пояснили в районной администрации.