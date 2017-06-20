Смольный: Петербургская семья может накопить на квартиру за семь лет

Чтобы приобрести квартиру общей площадью 54 квадратных метра, петербургской семье из трех человек достаточно копить на нее 6,9 лет, считают в Смольном. Так называемый «коэффициент доступности жилья» озвучил во вторник, 20 июня, на заседании правительства в Смольном глава жилищного комитета Валерий Шиян, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По его мнению, средний доход на каждого члена семьи в Петербурге составляет 41 тыс. 500 рублей. Чиновник считает, что каждый месяц среднестатистическая петербургская семья может откладывать 62 тыс. 200 рублей.

«Таким образом, за 81 месяц, или 6 лет и 9 месяцев семья накопит около 5 миллионов 38 тысяч рублей. Это как раз стоимость квартиры площадью 54 квадратных метра», — уверен Шиян

Он отметил, что за четыре года городская очередь на улучшение жилищных условий сократилась на 41%, то есть почти на 82 тыс. семей, и сейчас в Северной столице осталось около 117 тыс. семей-очередников.

К 2020 году Смольный обещает предоставить жилье или субсидии на его приобретение еще примерно 37 тыс. очередников.