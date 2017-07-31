Певица Анна Нетребко журналу Forbes: Прекратите врать!

Оперная певица Анна Нетребко обвинила журнал Forbes во лжи. Таким образом она прокомментировала опубликованный 31 июля рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов.

В топ-10 Нетребко заняла первую строчку, издание оценило ее годовой доход в 7,5 млн долларов. "Ваша информация абсолютно неверна! Прекратите врать!!!" - написала певица на своей публичной странице в Facebook.

"Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела!" - также добавила Анна Нетребко.

Вторую строчку рейтинга занял эстрадный артист Филипп Киркоров, заработавший 7,4 млн долларов. Завершает тройку рэпер Тимати с доходом в 6,6 млн долларов.