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Певица Анна Нетребко журналу Forbes: Прекратите врать!

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© Фото: Владимир Вяткин / РИА "Новости"

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Таким образом она прокомментировала рейтинг издания самых высокооплачиваемых российских музыкантов.

Оперная певица Анна Нетребко обвинила журнал Forbes во лжи. Таким образом она прокомментировала опубликованный 31 июля рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов.

В топ-10 Нетребко заняла первую строчку, издание оценило ее годовой доход в 7,5 млн долларов. "Ваша информация абсолютно неверна! Прекратите врать!!!" - написала певица на своей публичной странице в Facebook.

"Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела!" - также добавила Анна Нетребко.

Вторую строчку рейтинга занял эстрадный артист Филипп Киркоров, заработавший 7,4 млн долларов. Завершает тройку рэпер Тимати с доходом в 6,6 млн долларов.

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