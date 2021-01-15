В мире появился новый миллиардер

В мире стало на одного миллиардера больше.

Уроженец Киева, одни из основателей финтеха Affirm Макс Левчин сумел заработать в общей сложности 2,7 миллиарда долларов.

По информации Forbes, получилось это благодаря резкому скачку вверх ценового диапазона акций компании. Стоимость выросла почти в два раза. В распоряжении Левчина находится 11% акций финтеха Affirm. В среду, 13 января по итогу торгов цена на ценные бумаги финтеха выросла до 97,24 доллара.

Напомним, что компания финтех Affirm позволяет совершать покупки через онлайн-сервис с отсрочкой платежа за покупку. Это происходит через систему краткосрочных потребительских кредитов.

Пандемия коронавирусной инфекции помогла компании. За время напряжённой эпидемиологической обстановки объём электронной торговли в 2020 году вырос на 98 процентов, если сравнивать с 2019 годом.