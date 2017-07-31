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Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых российских музыкантов

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Оперная певица Анна Нетребко
© Фото: Кирилл Каллиников / РИА "Новости"

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Первое место занимает оперная певица Анна Нетребко, ее годовой доход составил 7,5 млн долларов.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 10 самых высокооплачиваемых российских музыкантов. Первое место занимает оперная певица Анна Нетребко, ее годовой доход составил 7,5 млн долларов.

На второй строчке - эстрадный артист Филипп Киркоров, заработавший 7,4 млн долларов. Завершает тройку рэпер Тимати с доходом в 6,6 млн долларов.

В рейтинг также вошли Дима Билан (шесть млн долларов), Григорий Лепс (шесть млн долларов), группа «Би-2» (5,7 млн долларов), Сергей Шнуров (пять млн долларов), Земфира (пять млн долларов), Николай Басков (4,3 млн долларов) и Егор Крид (четыре млн долларов).

На прошлой неделе Forbes также назвал самых богатых российских знаменитостей. Первые три строчки рейтинга "богачей" занимают хоккеисты.

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