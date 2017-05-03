Из банка РПЦ «Пересвет» пропали пять млрд рублей

Из банка Русской православной церкви «Пересвет» пропали пять млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на одного из кредиторов банка и источник, близкий к ЦБ.

Из кассы «Пересвета» пропало около 780 млн рублей, примерно 50 млн долларов и 25 млн евро. Это обнаружилось, когда в банк пришла временная администрация.

Деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, однако в банк не возвращались. Когда в «Пересвет» пришла временная администрация, документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было. В банке были документы о выдаче средств, но они не подписаны – деньги, по словам кассиров, давались «под честное слово».

«Не факт, что это было хищение. Возможно, это были манипуляции, позволяющие банку маскировать дыру. Например, деньги могли выдаваться для обслуживания кредитов, выданных аффилированным структурам, дабы избежать появления по ним просрочки и необходимости создавать резервы», - заявил аналитик Fitch Александр Данилов.

В октябре 2016 года ЦБ России объявил о введении в банке «Пересвет» временной администрации. Основным владельцем «Пересвета» является РПЦ, еще 24% банка принадлежит Торгово-промышленной палате. Офисы банка РПЦ «Пересвет» в Петербурге и Москве закрыты. Большая часть вкладов в банке РПЦ не застрахована.