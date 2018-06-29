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Битва за «Монпасье»: кому будет принадлежать торговый центр

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© Фото: Пресс-служба компании «Адамант-Строй»

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По словам сотрудников ООО «Монпасье», банк «Пересвет» перехватил управление ТРЦ силовым путем.

В торговом центре «Монпасье», расположенном на Планерной улице, идет силовой передел собственности, рассказали порталу «Санкт-Петербург.ру» работники торгового центра. По их словам, более десяти людей крепкого телосложения вломились в здание ТРЦ, не предъявив документы.

Мужчины не стеснялись в выражениях, требуя, чтобы сотрудники покинули свои рабочие места. Чтобы «выкурить» людей из здания, неназванные визитеры отключили интернет и включили пожарную сигнализацию. Как только люди ушли, «неназванные визитеры» начали снимать видео, что сотрудников торгового центра нет на месте.

Далее «люди в черном» вскрыли сейф организации, не имеющей никакого отношения к ООО «Монпасье». Резкие действия молодых людей довели одного из бухгалтеров вышеуказанной фирмы до гипертонического криза. В полиции жалобы сотрудников торгового центра на беспредел принимать отказались.

Позже, по просьбе юриста «Монпасье», крепкие мужчины показали документы и представились сотрудниками банка «Пересвет» (долгое время обслуживал РПЦ, – прим. ред.), который инициировал смену генерального директора торгового центра.

Пойти на такие действия кредитную организацию побудил тот факт, что компания «Монпансье» обязалась в течение 4 месяцев передать в залог «Пересвету» ТРЦ. 

По словам собственника «Монпасье» Людмилы Добровольской, уже больше года передача отменятся из-за упорства комитета имущественных отношений, который, несмотря на проигранные «Монпасье» суды, отказывается подписывать с компанией договор о передаче земли под ТРЦ в аренду.

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«Я считаю, что это рейдерский захват. У нас нет и не было никаких просрочек по оплате кредитных обязательств, и никаких реальных оснований для смены руководства у банка не было. Теперь, когда меня отстранили от управления ТРЦ, каким образом я могу гарантировать и контролировать своевременный возврат кредита? Кредитные обязательства обеспечены залогом векселей на сумму 2,8 млрд, что превышает сумму кредита более чем в пять раз, а также поручительствами, в том числе моим личным!» – цитирует «Фонтанка.ру» Добровольскую.

Новый гендиректор «Монпасье» Екатерина Пушкова считает, что прежнее руководство ООО «Монпасье» не выполняло свои обязательства перед банком. По ее словам, смена руководства произошла исключительно ради того, чтобы повысить эффективность работы сотрудников компании. По ее мнению, у прежнего менеджмента фирмы были слишком высокие зарплаты.

По словам юристов «Пересвета», в конце 2017 года компания «Монпасье» рефинансировала свой кредит в банке «Пересвет», в качестве залога предоставив 99% долей в своем уставном капитале и пообещав со временем обменять их на здание.

Именно в связи с этими обстоятельствами компания получила возможность принимать различные решения от имени общества, в том числе назначать руководителей. Портал «Санкт-Петербург.ру» будет следить за дальнейшим развитием событий.

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