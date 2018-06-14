Берегозахват как норма: муниципальные власти Токсово оказались бессильны против забора

Властелины береговых полос, или кто скрывается за заборами

Акцию освобождения береговой полосы озера Лыссалампи от застройки заборами провели местные жители и активисты движения «Против захвата озер» 10 июня. Вместе с журналистами они направились к оккупированным берегам озера и демонтировали одну из перегородок, ведущую к береговой полосе.

Берега живописного озера Лыссалампи не первый год доступны для прогулок посетителей лишь с одной его стороны. На другом берегу расположились особняки президента ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «НК «Роснефть» Андрея Шишкина и других влиятельных людей мира сего, которые очевидно убеждены, что Водный кодекс РФ им не указ. Согласно документу, 20-метровая полоса земли вдоль берега озера предназначена для прогулок или рыбалки всех желающих. Но жители поселка могут добраться до так называемых общедоступных территорий лишь вплавь.

И если с одной стороны современные замки огорожены «рвом» – озером Лыссалампи с возникшими то здесь, то там пирсами, то с другой – еще более надежная охрана от посторонних. На въезде в товарищество собственников жилья «Нежность», председателем которого является Владимир Мутохин, установлен шлагбаум и пост охраны. Даже если удастся их миновать, калитка, ведущая к береговой линии, на замке.

На публичной кадастровой карте видно, что участок с тропинкой к озеру не предназначен для индивидуального строительства.

Росприродназор, областная природоохранная прокуратура и представители местной администрации частенько посещают берег. Первый раз жители пожаловались на забор в администрацию муниципального образования «Токсовское городское поселение» в конце августа 2017 года. Глава муниципального образования Ольга Ковальчук и глава администрации муниципального образования Андрей Кожевников отреагировали на жалобу жителей в октябре того же года и направили проверить забор сотрудника отдела земельных отношений Максима Слепцова. Вместе с кадастровым инженером они тогда не смогли разглядеть перегораживающий береговую линию забор. Местные жители уверяют, что проверили не все участки. Да и перед визитом проверяющих органов собственники сняли часть забора – щиты и сетку, а к вечеру вернули обратно.

Специалисты комитета по государственному экологическому надзору Ленинградской области выезжали с проверкой происшествия в сентябре прошлого года и все-таки зафиксировали «неуловимые» заборы. Они отправили результаты рейда в администрацию муниципального образования и управление Росреестра, но на заборы это никак не повлияло. Тогда жители обратились во Всеволожскую прокуратуру, но и это не принесло результатов. Местным пришлось направить жалобу в природоохранную прокуратуру, которая вышла с иском в суд. Тот постановил, что забора больше нет – нарушения устранены и доступ к озеру открыт.

Активисты и журналисты перед «забором-невидимкой». Фото: Дмитрий Сергеев

Начальник отдела земельно-имущественных отношений муниципального образования Аркадий Решетов тоже не видит забора: несколькими днями ранее он объяснял корреспонденту «Санкт-Петербург.ру», что проход к озеру на самом деле есть. Природоохранная прокуратура согласилась с доводами местных жителей о захвате береговой полосы и обратилась в суд. Но на одном из последних заседаний представитель участка, по словам местных жителей, заявил, что забор уже снесен.

Настоящий демонтаж забора произошел лишь 10 июня: невидимый местными властями и владельцами участка забор спили местные активисты.

По ту сторону забора участников акции уже встречали проживающие – чета Шестаковых – Андрей и Ольга. Скорее всего, состоящие в родственных связях с владельцем загородного дома по документам – генеральным директором «Первой мебельной фабрики» Александром Шестаковым. И если Андрей Шестаков не пожелал представиться, то его супруга Ольга сразу объяснила, кто есть кто. О себе заметив, что она является поэтессой, композитором, певицей, а также занимается благотворительностью и работает над изменением законодательства об усыновлении в России. Шестаковы были возмущены, что активисты не убрали за собой мусор.

«Пришли, распилили, разломали – нагадили, а мусор за собой не убрали! Когда люди этот берег чистили, то два КамАЗа мусора вывезли, а они засрали береговую территорию. Если они борются за проход к береговой полосе, то мы – за чистоту береговой линии», – объясняла свою позицию Ольга Шестакова, отметив, что забор огораживал и их пирс стоимостью полтора млн рублей. – А забор тут стоял всегда! Он уже 17 лет тут стоит и дому 17 лет, а мы на этой территории живем пять лет».

Поэт, певица и меценат Ольга Шестакова. Фото: Дмитрий Сергеев

Соседом Шестакова по берегу и по забору является председатель ТСЖ «Нежность» Владимир Мутохин. Правда, его дачное имущество записано на сына и жену. Деревянная постройка Мутохина (скорее всего, баня), согласно публичной кадастровой карте, частично выходит за пределы участка. Также построен внушительный пирс, а доступ к береговой линии огорожен калиткой и закрыт на замок.

Также комфортно, как и его соседи, на берегах озера Лыссалампи себя чувствует вице-президент ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин. Согласно новому генплану, на береговой линии полуострова, часть которого принадлежит ему, должен быть общедоступный пляж. Но местные жители рассказывают, что на полуострове обитают большие собаки, которые вряд ли знакомы с Водным кодексом.

Разбирательство по делу о нарушении влиятельным владельцем земли Андреем Шишкиным водного законодательства в 2018 году начал Всеволожский городской суд. Ленинградский межрайонный природоохранный прокуратур Вячеслав Мутьев направил иск еще в феврале, но сейчас разбирательство остановлено в связи с «недостатком материалов». В марте заявление было возвращено обратно в природоохранную прокуратуру.

За забором скрывался загородный дом Александра Шестакова с пирсом. Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»

Освобождением одной части береговой полосы акция 10 июня не закончилась. На очереди – дорога, ведущая к озеру и СНТ «Нежность», надежно защищенная железным забором. Когда корреспондент «Санкт-Петербург.ру» днями ранее пытался пробраться к озеру по прямой, его направили по лесной тропинке в обход. Глава МО Ольга Ковальчук и глава администрации МО Андрей Кожевников объяснить ситуацию отказались.

«Дорога, оказавшаяся в частных руках, ведет к северо-восточному берегу озера Лассылампи. Без выхода на дорогу добраться к этой части берега озера невозможно. А выйти на дорогу мы не можем – участки приватизированы», – объяснили местные жители.

Местные рассказали, что когда-то земля здесь принадлежала Морозовскому военному лесхозу, тут даже грибы собирать было нельзя. По их словам, в 2004 году узкую проселочную дорогу, ведущую к озеру, заасфальтировали, превратив в «пожарный подъезд». В 2005 году здесь появился шлагбаум для машин, но решеток не было, и каждый мог спокойно пройти к воде. Местным жителям не удается документально подтвердить эту информацию, так как, по их словам, военные не хранят архивы.

Сейчас дорога находится в частной собственности. У нее сразу три владельца: Александр Немкин, Анастасия Борисова и сам глава СНТ Нежность» Владимир Мутохин. В частную собственность эта дорога вместе с участками, по словам местных жителей, перешла в период с 2012 по 2016 год.

Муниципальные власти объяснили местным жителям, что «дорога» не является дорогой ни местного, ни регионального, ни федерального значения. А согласно публичной кадастровой карте, назначение данной территории – и вовсе для сельскохозяйственного производства. Также они указали жителям на возможность прохода к озеру по дороге со стороны Парковой улицы. Активисты пояснили «Санкт-Петербург.ру», что со стороны Парковой улицы путь до озера увеличится почти в четыре раза: вместо 650 метров нужно идти кругом 2,5 километра. Но даже если они преодолеют этот путь, то и там их остановят подобные ворота.

Слева загородный дом Андрея Шестакова, справа – Владимира Мутохина. Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»

Куда только ни обращались местные жители по поводу дороги: к задержанному осенью 2017 года по подозрению в получении взяток директору филиала Росреестра Олегу Михееву, к и. о. руководителя Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергею Кармазину, к начальнику департамента Росприроднадзора по СЗФО Олегу Жигилею, писали даже президенту России.

Отреагировал только комитет по экологическому надзору Ленинградской области. В августе прошлого года им удалось заметить нарушения Водного кодекса, о чем они сообщили муниципальным властям и представителя управления Росреестра в сентябре 2017 года. Далее, по словам местных жителей, «там все и умерло». Жалобы местных жителей на слепоту муниципалов также остались никем неуслышанными: ни районной прокуратурой, ни комитетом по государственному экологическому надзору.

Юристы «Правовед.ру» в случае захвата береговой полосы советуют привлекать природоохранную прокуратуру и обращаться в суд на основании материалов проверки.

«Может возникнуть проблема с доказательством того, кто именно установил ограждения. Если владельца забора трудно будет определить, то необходимо привлечь местную администрацию, которая вправе в соответствии со статьей 222 ГК РФ ликвидировать ограждения, – объяснил юрист «Правовед.ру» Геннадий Кураев. – Если не исполняется предписание, прокурор обязан обращаться с иском в суд. Если же не исполняется и решение суда, то нужно действовать через судебных приставов – в принудительном порядке. На бездействие пристава необходимо подавать жалобу старшему судебному приставу и в суд, признавать бездействие незаконным, взыскивать судебные расходы».

Генеральный план захвата Токсово?

Апогеем земельных конфликтов в Токсово стало подписание в конце декабря 2017 года генерального плана развития территорий МО «Токсовского городского поселения» до 2030 года. Спорный документ подписал заместитель губернатора Ленобласти Роман Марков, пока глава региона Александр Дрозденко был в отпуске.

Местные жители назвали его «варварским». Согласно земельному законодательству, береговая полоса не может быть отдана под частные владения даже всемогущественным генеральным планом. Но местные опасаются, что он как-либо сможет узаконить существующие в поселке нарушения законов землепользования.

Дача вице-президента ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «НК «Роснефть» Андрея Шишкин. Фото предоставлено местными жителями

По мнению токсовцев, власти перевели земли под застройку жильем, и теперь хотят распродать лакомые местные территории, не заботясь о сохранении уникального природного пространства и должном развитии инфраструктуры поселка.

«Данные по количеству будущего населения значительно занижены, – уверен житель Токсово Александр Анхимов. – Исходя из сведений разработчиков генплана, в поселке не надо строить новые детсады, школы, поликлиники, дороги, снабжать поселок электричеством, водой, газом, очистными сооружениями. Уже сейчас жители многоквартирных домов покупают воду в магазине, так как вода из крана течет коричневая. Существующие очистные сооружения не справляются с объемом стоков, часть из них сливается в болото, питающее приток Охты. А из-за пробок в наш поселок скоро будет не проехать, как в Кудрово, Девяткино и во многие другие пригороды Петербурга. Мы этого не хотим!»

Сейчас в Токсово постоянно проживает 7500 человек, а, согласно планированию, к 2030 году будет около 9 тыс., то есть прирост населения составит 1500 человек. Сезонное население сейчас составляет почти 33 тыс. человек, к 2030 году оно возрастет до 36 тыс. человек. Это официальные данные – жители им не верят.

Главный архитектор проекта изменений в генплан Токсовского поселения Данил Мареев заверил «Санкт-Петербург.ру», что никаких намеренных занижений данных нет. «Никто здесь не собирается застраивать территорию многоэтажными жилыми зданиями. Отдельные граждане явно пытаются дезинформировать население муниципального образования, представляя непонятные цифры. Мы же, наоборот, создавая прогноз развития территории, не имеем права занижать какие-либо показатели обеспеченности населения необходимой инфраструктурой, рассчитывая их по региональным и местным нормативам градостроительного проектирования. Проект согласовать сейчас очень сложно, многие из таких лежат в комитетах годами. И если же мы что-то нарушили, то нас обязательно поправят проверяющие органы государственной власти, в том числе правительство Ленинградской области и Минэкономразвития России», – объяснил специалист НИИ перспективного градостроительства, который занимается градостроительной деятельностью по всей России.

По новому генплану, зоны зеленых насаждений общего пользования уменьшаются почти на 100 га: с 256,7 га до 171,7 га. Зато почти в два раза увеличиваются рекреационные зоны и появляются зоны лесопаркового зеленого пояса (162,4 га).

Фото: Анастасия Ульяненко / vk.com/toxovo_republic

Жители недоумевают: «диалогом» чиновники и специалисты называют закрытую комиссию, которая принимала решения по изменениям в генплан. В нее не включили ни местных жителей, ни общественников из организации «Токсовские озера». По признанию токсовцев, при малейших попытках узнать обоснованность того или иного изменения проектанты уходили в глухую оборону, попросту отмалчивались.«Приступив к работе, мы начали диалог с местными жителями, и до сих пор открыты к общению, несмотря на чрезмерную критику. Мы проделали огромную работу: дополнительно ввели зону лесопаркового зеленого пояса. Только таких территорий прибавилось более чем на 150 га. И говорить о сокращении зеленых насаждений здесь бессмысленно, ведь обеспеченность ими по Токсовскому городскому поселению более чем в 12 раз выше нормативной. В настоящее время проектом изменения в правила землепользования и застройки в таких зонах исключено строительство жилых или общественно-деловых объектов», – рассказал архитектор НИИ перспективного градостроительства Данил Мареев.

К созданию лесопаркового зеленого пояса местные жители относятся скептически. За ним нужно ухаживать, выделять средства из бюджета для обслуживания, а местные чиновники, по их словам, не следят даже за состоянием местной особо охраняемой природной территории у озера Вероярви. Весь мусор и стихийные свалки приходится убирать на субботниках активистам.

Согласно региональному нормативу проектирования, для поселений до 20 тыс. человек площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 8 кв. метров на человека. В комитете по градостроительству подсчитали, что потребность будущего населения Токсово в зеленых насаждениях – 7,2 га. Новый генплан превосходит это норму в 23 раза.

«В генплане также учтены объекты федерального регионального и местного значения. Какие-либо занижения параметров и нагрузок на инфраструктуру исключены. Иными словами, бояться того, что самые живописные территории Токсово «внезапно» сменят статус и будут розданы под тотальную застройку – не стоит. Речь, напротив, идет о развитии и улучшении среды обитания, – объяснил главный архитектор. – К примеру, появление многоквартирного дома на заброшенной и пустующей территории будет сопровождаться развитием инфраструктуры близлежащих территорий: улучшится водоснабжение, появятся новые дороги, станет меньше тупиков, в которых порой теряют время сотрудники скорой и пожарной служб. Кроме того, земельный налог после реализации проекта станет больше, а следовательно, увеличатся поступления в муниципальный бюджет».

В новом генеральном плане отражены и мероприятия по улучшению водоснабжения населения. Основные из них должны быть произведены через два года – к 2020. В эти работы входит капитальный ремонт трубопроводов и насосной станции, замена труб.

Муниципальные власти также утвердили программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, согласно которой в Токсово необходимо строительство 2,6 км дорог, в Новом Токсово – 3,6 км дорог. Деньги на строительство дорог выделяются из муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий.

Фото: old.toksovo-lo.ru

В генеральном плане намечен не только ремонт дорог местного значения, но и учтено строительство региональных дорог. Согласно схеме территориального планирования Ленинградской области, на территории поселения планируется трасса «Кузьмоловский – Запорожское» – альтернативный транспортный коридор в направлении Приозерска длиной 73,3 км. Также запланировано строительство транспортной развязки в месте пересечения автомобильной дороги «Магистральная» и новой проектируемой дороги. В планах отремонтировать дорогу «Санкт-Петербург – Матокса», построить дорогу для объезда поселка Кузьмоловский и путепровод на пересечении автодорожного подъезда к станции «Ламбери» с путями железнодорожной станции «Токсово». Все эти планы должны воплотиться в жизнь до 2035 года.

Но и проект улучшения транспортной инфраструктуры не вызывает оптимизма у местных жителей. Они убеждены, что новые развязки не разгрузят дороги в самом Токсово. Проектировщики намерены строить дороги к новым застраиваемым территориям, а не расширять основную двухполосную дорогу. Последнюю, по мнению жителей, расширить невозможно, и автомобильный коллапс в виде «узкого дорожного горлышка» неизбежен. Уже сейчас в воскресные дни – огромные пробки.

От ответственности за реализацию генплана поселения разработчики открестились. Как заявил Данил Мареев, НИИ перспективного градостроительства составила лишь прогноз развития поселения, реальное же его воплощение зависит от органов местного самоуправления и правительства Ленинградской области. Генеральный план развития территорий и правила землепользования и застройки теперь утверждает правительство Ленобласти, а не муниципальные власти. Оно же должно выделить субсидии на реализацию генплана.

Но само правительство Ленобласти так не считает. «Ответственность за реализацию генплана лежит на органах государственной и муниципальной власти», – сообщили «Санкт-Петербург.ру» в пресс-службе администрации региона. А одной из причин изменения генплана туманно назвали «необходимость реализации закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», лишь подтвердив опасения местных жителей.

Муниципальные власти отнекиваться от реализации генплана не стали, правда, обезопасили себя критикой нерадивых предшественников. «Важно, чтобы в администрации работали грамотные специалисты, – уточнил «Санкт-Петербург.ру» начальник отдела земельно-имущественных отношений муниципального образования Аркадий Решетов. – Решение многих проблем затянулось в связи с многолетним бездействием наших предшественников, поэтому мы имеем, что имеем. Уже в течение двух лет с приходом нашего состава администрации происходят положительные изменения. Мы пытаемся постепенно и планомерно решать проблемы, которые накопились в поселении за последние 20 лет».