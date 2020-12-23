Дуров решил монетизировать Telegram

Telegram с 2021 года будет монетизироваться. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, расходы компании выросли, так как пользователей стало очень много - около 500 млн человек.

Дуров пообещал, что все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными.

Также он заявил, что не собирается продавать "телегу".



Telegram не намерен внедрять рекламу в обмен сообщениями, но предложит рекламную платформу для каналов.

Напомним, что сервис был официально заблокирован в России несколько лет, однако в этом году Роскомнадзор решил снять ограничения.