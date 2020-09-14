За август россияне взяли рекордное число ипотечных кредитов

За прошлый месяц жители России взяли в банках 148 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 375 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные банка России.

Отмечается, что данные за этот год на 38% выше, чем за прошлый.

Число ипотечных кредитов стало рекордным за всю историю российского ипотечного рынка.

Напомним, что в Петербурге снизился ежемесячный платеж по ипотеке - на 11%, по сравнению с первым кварталом 2020 года. Это произошло из-за госпрограммы поддержки ипотеки со ставкой 6,5% годовых.