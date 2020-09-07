Смольный решил взять многомиллиардный кредит

Комитет финансов Санкт-Петербурга объявил конкурс на предоставление кредита в размере 15 млрд руб. Ставка кредита составляет 5,25% годовых, сообщается на сайте госзакупок.

Планируется открыть кредитную линию в октябре, а погасить ее - через год.

Из-за дефицита бюджета и необходимости покрывать долги, власти сочли кредит необходимым.

Отметим, что дефицит бюджета превысил 100 млрд руб. В будущем году дефицит ожидается около 73 млрд руб.



Как сообщил "Невским новостям" экономический аналитик, дефицит бюджета города в текущих обстоятельствах - это нормально. Повлиял на финансы Петербурга и мировой кризис, и ситуация с пандемией, и ряд других факторов.