Как наладить отношения с деньгами?

К неоправданным прихотям и капризам это не относится. В связи с этим нужно уточнить, какие основные подходы к деньгам, к обращению с ними нужно культивировать:

- отказ от покупки за счёт взятия денег в кредит;

- прекращение трат на сумму, которая превышает ваш средний месячный доход;

- деньги сначала надо сберечь, а уже потом позаботиться, как их увеличить;

- лучшие вложения – это впечатления и собственное саморазвитие;

- не занижать стоимость своей работы.

О некоторых деталях следует сказать особо.

Ненужные вещи

Нередко случается так, что покупки происходят по спонтанному решению и являются нелогичными. Приобретается вещь, которая не будет использоваться в ближайшее время, например, одежда не по сезону или вещи на вырост, в запас и прочее.

Для того чтобы избежать подобной ситуации, лучше не приобретать товар сразу, а дать себе возможность подумать хотя бы в течение суток. Этого времени бывает достаточно, чтобы «остудить пыл» покупки, снизить её значимость или неотложность для удовлетворения сегодняшних проблем. Такое правило применимо как к крупным покупкам, так и к совсем небольшим. Чаще именно мелочи в совокупности «поедают» немалую часть бюджета.

Получать возврат части денег с помощью кэшбэка

Сейчас многие популярные магазины предлагают получить возврат средств с покупки. Для этого нужно только зарегистрироваться на специальном кэшбэк-сервисе, который собирает предложения от продавцов различных категорий и услуг. В среднем, кэшбэк составляет 1-5%, но в некоторых случаях он может достигать и 30-40%. При частых покупках с помощью кэшбэка, вы сможете сэкономить приличную сумму.

Откладывать и увеличивать

Некоторую часть доходов можно и необходимо откладывать для того, чтобы сделать вклад, который в дальнейшем будет приносить долю в процентах. Такое вложение может быть банковским депозитом, частью доли в бизнесе, приобретением ценных бумаг, например, акций или облигаций. Всё это будет приносить определённую часть дохода на постоянной основе, который будет являться пассивным (то есть, получаемым без вашего непосредственного участия — автоматически).

Планировать расходы и траты

Необходимо подсчитывать, каким доходом располагает семья. Произвести вычеты тех платежей, которые являются обязательными, например, коммунальные расходы, и в дальнейшем решить, какую сумму откладывать в качестве инвестиций. И только оставшиеся (свободные) деньги желательно использовать для совершения других затрат.

В поисках нужных людей

При каждом удобном случае нужно заводить знакомство с новыми людьми, которые смогут вам помочь или дать нужный совет. Будучи для вас знакомым, человек лучше пойдёт, например, на ценовые уступки, на помощь в трудоустройстве, на рекомендацию для визита к нужному специалисту — медику, юристу и другим. Не забывайте совершать мелочи, приятные другим — поздравление значимых для вас людей и клиентов с праздниками поможет наладить с ними связь, и в необходимый момент они вам, скорее всего, помогут.

Не отказывайте себе в развлечениях

Речь не о том, как постоянно тешить себя праздниками и наслаждениями, а как нужно иногда поощрять себя за упорный труд. Например, можно сходить в кино, гулять с детьми в парке, покататься на коньках, посещать аттракционы. Таким образом, уменьшается риск того, что долгое время, сдерживая себя, человек, как бы срывается и в одночасье накупает много ненужного или «отрывается» в барах, супермаркетах и прочих бутиках.

Наладить отношения с деньгами не всегда просто, но эти советы помогут вам пересмотреть свое обращение с деньгами и сделать правильные выводы.