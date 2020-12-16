Стоимость "коммуналки" может вырасти еще больше в 2021 году

В 2021 году стоимость жилищно-коммунальных услуг может вырасти на 5%. Жилищный комитет уже подготовил проект постановления об утверждении региональных стандартов стоимости ЖКУ в будущем году.

Судя по документу, опубликованному на сайте комитета, с 1 октября по 31 декабря 2021 года ЖКУ обойдется в 4 334 руб. в месяц на человека. Для семьи из двух человек стоимость коммуналки будет составлять 3 324 руб. на человека. В семье из трех человек оплата составит 2 832 руб. за каждого.

Капремонт будет стоить 427 руб.

По сравнению с 2019 годом, в 2020 году петербуржцы платят на 6,8% больше.

Как писал Санкт-Петербург.ру, недавно Смольный объявил, что рост квартплаты (а точнее, тарифов за коммунальные услуги) составит в 2021 году всего 3,3%. Это был бы минимальный рост за последние семь лет, а главное – он не превысил бы показатель инфляции в стране, как того требует правительство РФ. Судя по последним данным, все же превысит.

Пока точных цифр по тарифам за ЖКУ нет.