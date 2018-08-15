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ФАС пообещала, что бензин не подорожает в 2019 году

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Это случится, если на рынке нефти не будет никаких ценовых потрясений.

Федеральная антимонопольная служба не увидела предпосылок для роста цен на бензин в 2019 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления регулирования ТЭК ФАС РФ Дмитрия Манохина.

«Мы надеемся, что никаких ценовых потрясений на рынке происходить не будет, это касается прежде всего цены на нефть на мировых рынках. Пока никаких предпосылок для темпа роста цен, отличающегося от инфляции, в следующем году мы не видим», – сказал Манохин. 

Ранее сообщалось, что Петербург занял девятое место в рейтинге субъектов России по доступности бензина. На среднюю зарплату житель Северной столицы может приобрести 1195 литров бензина. Примерная стоимость топлива марки АИ-92 составила 41,8 рубля.

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Больше всего бензин стоит на Чукотке и Камчатке, в Якутии и Магадане. Эксперты объсняют это тем, что наличие топлива на заправках «достигается неимоверными усилиями всего государства».

В 2018 году стоимость безина в России значительно увеличилась. Весной в некоторых регионах цена поднялась на пять рублей, а в среднем по стране – на 3-7%.

 

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