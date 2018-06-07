Житель Петербурга спросил Путина о резком росте цен на бензин

Дальнобойщик из Петербурга Алексей Караваев во время "прямой линии" задал вопрос Владимиру Путина о резком росте цен на бензин.

"Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это – результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики", – ответил президент.

Он пояснил, что "маневр правительства" по пересмотру некоторых налоговых мер стимулировал вывоз сырой нефти на экспорт, что способствовало росту цен на мировом рынке. Путин отметил, что ряд мер по стабилизации ситуации уже был принят.

"Что было сделано: во-первых, снижен акциз, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля дальнейшее повышение акцизов, к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры к стабилизации ситуации на рынке", – рассказал Путин.

Президент позвонил министру энергетики Александру Новаку, который подтвердил, что рост цен был остановлен. В мае он составил 5,6%. По его словам, срочные фискальные меры уже оказали свое влияние. "Были достигнуты договоренности со всеми нефтяными компаниями об увеличении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Никакого дефицита на внутреннем рынке не отмечается", – отчитался Новак.

Правительство уже предложило ввести пошлины на экспорт нефти, добавил Новак. Соответствующий проект внесут в Госдуму. "Готовьте законопроект о повышении экспортной пошлины на нефть, я его поддержу", – резюмировал президент.

Стоимость бензина растет с начала года, наиболее резкий скачек цен был в мае. За неделю с 28 мая по 1 июня средняя стоимость литра бензина в России выросла почти на 1 рубль. Ведущие "прямой линии" показали президенту мем, на котором лидер страны заправляет "Ладу-Калину". На фотошутке над главой государства подпись "Ну и цены!". Путин заявил, что эта "Калина" когда-то была хорошей машиной.

Фото: скрин с "прямой линии"

"Прямая линия" началась в 12:00 и продолжится около четырех часов, принимать вопросы от жителей России будут до окончания эфира. Их можно задавать по номеру телефона 8-800-200-40-40 (по России), а также +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40 (из других стран). Звонки со стационарных телефонов бесплатные. Вопросы принимают по короткому номеру 04040, можно отправить SMS или MMS на русском языке, объем текста не более 70 знаков.

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