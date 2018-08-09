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Петербург признали одним из лучших регионов по доступности бензина

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© Фото: Валерий Мельников / РИА «Новости»

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Житель города на Неве на среднюю месячную зарплату может купить почти 1200 литров топлива.

Петербург вошел в топ-10 регионов России по доступности бензина для населения. Об этом сообщило РИА «Новости», составившее рейтинг по данным на середину июля 2018 года.

На среднюю зарплату житель Северной столицы может приобрести 1195 литров бензина. Примерная стоимость топлива марки АИ-92 составила 41,8 рубля. С начала года цена выросла на 9,4%.ч

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Показатель Петербурга стал девятым в рейтинге. Лучшее значение – у Ямало-Ненецкого автономного округа. Местный житель может купить за месяц 2010 литров бензина по 40,4 рубля.

В верхнюю пятерку списка также вошли Москва, Чукотский АО, Ненецкий АО и Магаданская область. В самом низу рейтинга оказался Дагестан, где на месячную зарплату можно приобрести лишь 457 литров бензина по 44 рубля.

Авторы исследования отметили, что больше всего бензин стоит на Чукотке, в Якутии, Магадане и на Камчатке. Эксперты объсняют это тем, что наличие топлива на заправках «достигается неимоверными усилиями всего государства».

Среднее по России показатель доступности составил 987 литров. Несмотря на это, в 72 регионах страны, то есть в 85%, значение оказалось ниже.

В 2018 году стоимость безина в России значительно увеличилась. Весной в некоторых регионах цена поднялась на пять рублей, а в среднем по стране – на 3-7%.

Во время «прямой линии» с Владимиром Путиным дальнобойщик из Петербурга Алексей Караваев спросил у президента России о подорожании бензина. Глава РФ раскритиковал происходящее, отметив, что власти приняли необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

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