Россия вошла в топ стран с самым дешевым бензином

Бензин в России признали одним из самых дешевых в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое составило рейтинг.

Стоимость одного литра в России составило 0,72 доллара. В топе самого дешевого топлива РФ заняла десятое место.

Меньше всего бензин стоит в Венесуэле – всего лишь 1 цент. В Иране литр обойдется в 0,28 доллара, а в Кувейте – в 0,35 доллара.

Также дешевое топливо продается в Нигерии, Египте, Саудовской Аравии, Малайзии, Индонезии и ОАЭ. Самый дорогой бензин нашли в Гонконге (2,09 доллара), Норвегии (2,02 доллара) и Нидерландах (1,93 доллара).

С начала года в России значительно повысилась стоимость бензина. Наибольший скачок был в конце мая – за неделю цена поднялась почти на 1 рубль.

Дальнобойщик из Петербурга Алексей Караваев во время «прямой линии» с Владимиром Путиным спросил у президента России о резком росте стоимости. Глава РФ раскритиковал происходящее, отметив, что власти приняли необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию.