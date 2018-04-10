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Официальный курс евро за день взлетел почти на 5 рублей

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Курс доллара вырос на 3,8 рубля – почти до 63 рублей.

Официальный курс евро, ежедневно определяемый Центробанком, вырос сразу на 4,97 рубля или 6,9%, – с 11 апреля курс установлен на уровне 76,85 рубля. Курс доллара вырос на 3,8 рубля или 6,5%, – до 62,37 рубля.

Резкий скачок официальных курсов – следствие торгов на Московской бирже. В первые два часа стоимость евро на бирже поднималась до 78,65 рубля, а курс доллара – до 63,89 рубля.

Эксперты считают, что курс доллара и евро начал стремительно подниматься на фоне обострения ситуации в Сирии и введения очередных санкций США в отношении России.

Наиболее серьезно пострадали компании Олега Дерипаски «РусАл» и En+, а также Сбербанк, который является одним из основных кредиторов предприятий.

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«У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры. Но мы будем отслеживать ситуацию», – прокомментировала сложившуюся ситуацию глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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