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Курс рубля ушел в крутое пике по отношению к доллару и евро

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Второй день подряд национальная валюта теряет в цене на фоне санкций США и ситуации в Сирии.

Курс рубля продолжает падение второй день подряд. После открытия торгов на Московской валютной бирже курс рубля к доллару и евро резко снизился. В ходе торгов курс евро превышал отметку в 80 рублей, что на 4 рубля выше показателя, зафиксированного при закрытия предыдущего торгового дня. Курс доллара вырос до 63,3 рублей, что на 3,3 рубля больше.

Эксперты считают, что курс нашей национальной валюты начал падать на фоне обострения ситуации в Сирии и введения очередных санкций США в отношении России. Наиболее серьезно пострадали компании Олега Дерипаски «РусАл» и En+, а также Сбербанк, который является одним из основных кредиторов предприятий.

«У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры. Но мы будем отслеживать ситуацию», – прокомментировала сложившуюся ситуацию глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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