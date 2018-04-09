При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд

В отличие от краткосрочных таймфреймов, на которых достаточно учета динамики ценового движения, здесь выделяют множество факторов, способных привести к разворотам тренда.

Эконмическое состояние

Вполне понятно, что если экономика определенной страны является сильной, то она будет привлекать инвесторов. То есть спрос на ее валюту будет расти, как и ее курс. Соответственно, линия тренда будет двигаться вверх. Поэтому трейдерам важно отслеживать информацию об экономической ситуации стран, национальные денежные единицы которых он использует для торговли на Форекс. При этом нужно проводить сравнительный анализ обеих валют в паре.

Политическая ситуация

Страна, испытывающая политический кризис, будет менее привлекательной для инвесторов. Вложения в ее экономику для них будут более рискованными, поэтому интерес к ее валюте будет падать. Результатом станет снижение курса, которое трейдер может предугадать, если изучит новостные сведения.

Настроение толпы

Если основная часть трейдеров уверена в повышении цены актива, то спрос на него вырастет, соответственно и цена будет увеличиваться. Таким образом на Форекс проявляются психологические факторы формирования тренда. Данная ссылка поможет узнать о них более подробно.

Форс-мажоры

Природные или техногенные катаклизмы также могут оказывать существенное влияние на движение цены валюты того или иного государства. На фоне таких происшествий спрос от инвесторов падает, поэтому можно ожидать нисходящий тренд.

Сезонность

Спрос на валюту курортных стран может возрастать в летнее время, государств-поставщиков зерновых – в периоды продажи урожая и т. д. Такой фактор сезонности наиболее проявляется в отношении стран, экономика которых имеет узкую специализацию.

Рыночное состояние

Эксперты отмечают, что чем дольше существует тренд, тем больше вероятность его разворота. Это связано с тем, что рынок не может долго пребывать в одном состоянии. Валюта не может постоянно дорожать или дешеветь, существует определенный уровень, по достижении которого цена совершит разворот. Однако для того чтобы его определить, необходимо рассматривать движение стоимости в долгосрочном диапазоне.

Существуют и другие факторы, влияющие на тренд. Детально изучить их поможет этот сайт. При этом важно отметить, что учесть все факторы для 100% прогнозирования результата очень сложно. Поэтому торговля на Форекс всегда связана с высоким риском.