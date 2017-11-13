Цены на шампанское к Новому году вырастут на 10-15%

Цены на шампанское перед Новым годом вырастут на 10-15%. Об этом рассказал глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков, передают «Известия».

Стоимость игристого напитка вырастет из-за сезонного спроса, а также неурожая винограда в Европе. При этом спрос на алкоголь, по мнению Зуйкова, не упадет.

«Уходящий 2017 год можно охарактеризовать как год, в который покупатели уже привыкли к новым реалиям. Люди постепенно возвращаются к своим вкусовым привычкам, поэтому можно ждать повышения интереса к дорогим брендам — коньяка, виски и так далее», – рассказал Зуйков.

Ранее вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил проверить производителей игристых вин, шампанского, бренди и коньяк. Проверки пройдут перед Новым годом.