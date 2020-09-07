Часть импортного алкоголя может пропасть с прилавков

Российские магазины перестали принимать часть продукции импортного алкоголя из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ». Как сообщает РБК, закон вступил в силу в конце июня.

Теперь на этикетке продукта должны быть указаны место происхождения и год урожая винограда.

Между тем, это условие для многих участников рынка невыполнимо. При изготовлении многих винных напитков (коньяка, шампанского и др.) часто используются смеси из винограда разных годов урожая.

Выходит, что торговые сети не могут принимать "разношерстные" вина, так как опасаются штрафов.