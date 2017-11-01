Власти проверят качество алкоголя перед Новым годом

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил проверить производителей игристых вин, шампанского, бренди и коньяка, сообщают «Известия». Внеплановые проверки проведут Росалкогольрегулирование, МВД, Роспотребнадзор, Роскачество и Гепрокуратура.

По данным Росалкогольрегулирования, доля фальсификата на рынке коньяка достигла 60%. С января по сентябрь ведомство проверило 99 образцов этого алкогольного напитка. Из них 40 образцов не соответствуют ГОСТу – содержат спирт не виноградного происхождения.

В аппарате вице-премьера рассказали, что в России падает производство шампанского. Это происходит из-за того, что под его видом продается «вино игристое газированное». Оно почти в два раза дешевле шампанского, потому что такой напиток делают не из винограда, а из смеси воды, спирта, красителей и углекислого газа.

Результаты проверки будут известны в феврале 2018 года. По ее результатам власти примут меры в отношении недобросовестных производителей и продавцов.

Ранее Минздрав сообщал, что за десять лет употребление алкоголя в России снизилось почти в два раза. На одного россиянина в 2008 году приходилось 18 л в год, а в 2017 году – 10,3 л.