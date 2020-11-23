Диетолог призвала россиян сделать себе обычный ужин в Новый год и не пить шампанское

Ольга Григорьян, врач-диетолог, резко высказалась по поводу шампанского на Новый год. Доктор заявила, что на первом месте у людей, во время празднования Нового года, должно стоять собственное здоровье. Врач посоветовала россиянам отказаться от игристого напитка в новогоднюю ночь. Также Григорьян отметила, что шампанское очень пагубно влияет на здоровье в сочетании с калорийной едой, и может негативно сказаться на здоровье организма.

Врач-диетолог сообщила, что шампанское можно открыть, но необязательно его пить.

«Сделайте себе обычный ужин в семь-восемь часов, поужинайте всей семьей. Это же все-таки ритуал, свечи, мандарины», — рассказала Ольга Григорьян.

Диетолог посоветовала подавать к новогоднему столу овощные смеси и небольшое количество оливье, а также отказаться от тяжёлых блюд ночью.