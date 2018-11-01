«Кэшбери» закрылась, ее владелец планирует открыть похожую фирму

Организация «Кэшбери», которую ЦБ назвал крупнейшей финансовой пирамидой в России за последние годы, объявила о закрытии с 1 ноября. Об этом сообщил председатель правления компании Артур Варданян на YouTube канале «Кэшбери».

«Регистрация на сайтах и инвестиционных платформах “Кэшбери”, “Лига аукционов” и “Кэштрейдинг” невозможна. Создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты, открытие консультационных центров и проведение обучающих мероприятий станут просто невозможными», – заявил Варданян.

По его словам, 2 ноября пользователи смогут произвести индивидуальный расчет в личном кабинете сайта «Кэшбери». Варданян пообещал постепенно выплатить долги, но 25% средств компании придется компенсировать своей криптовалютой CashberyCoin, курс которой постоянно меняется.

По информации «Медузы», еще ночью 1 ноября она стоила 70 рублей, но к 9:53 утра цена опустилась ниже 29 рублей. Затем она снова незначительно поднялась.

Варданян отметил, что через три месяца планирует открыть новую финансово-инвестиционную фирму из-за успешности модели компании. Туда автоматически переведут пользователей «Кэшбери».

В конце сентября ЦБ объявил, что «Кэшбери» работает по принципу сетевого маркетинга, ведет агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Кроме того, признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, и у группы компаний нет лицензии Банка России. Позже компания приостановила работу.