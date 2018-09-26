Центробанк РФ назвал компанию «Кэшбери» одной из крупнейших финансовых пирамид

Центральный банк России назвал организацию «Кэшбери» одной из крупнейших финансовых пирамид за последние годы. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Представители регулятора отметили, что «Кэшбери» обещает клиентам завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу и привлекает криптовалюты. При этом у компании нет признаков «реальной экономической деятельности».

По оценкам специалистов, в «Кэшбери» вовлечены несколько десятков тысяч человек. «Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб», – заявил Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ.

В Банке России отметили, что информация о компании была передана в Генпрокуратуру и МВД.

Согласно информации на сайте «Кэшбери», с 2016 года в группу компаний входит микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» и английская компания Cashbery International Limited, которая «координирует работу платформы для инвесторов».