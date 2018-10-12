«Кэшбери», которую ЦБ назвал масштабной финансовой пирамидой, приостановила работу

Группа компаний «Кэшбери» приостановила деятельность и заблокировала ввод и вывод средств до 1 ноября. Об этом сообщил председатель правления компании Артур Варданян на YouTube канале «Кэшбери».

В это врямя не будут начисляться бонусы и осуществляться временные переводы.

Варданян заявил, что компания «должна уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами».

Он назвал существующее положение «временными трудностями» и добавил, что компания столкнулась со «шквалом грязи и негатива» со стороны СМИ, шантажом партнеров и запугиванием руководства.

Решение о приостановке было принято после того, как Центробанк РФ обнаружил признаки финансовой пирамиды в деятельности «Кэшбери». Представители регулятора отметили, что компания обещает клиентам завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу и привлекает криптовалюты. При этом у нее нет признаков «реальной экономической деятельности».

«Кэшбери» называет себя «местом встречи инвесторов и заемщиков» и обещает доходность до 600% годовых. Потенциальный ущерб для клиентов от «Кэшбери» Центробанк оценил в один миллиард рублей.