Журнал The Banker выбрал Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе

Журнал The Banker назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем центробанка в Европе за 2016 год.

Издание отметило действия Набиуллиной, которые привели к большому снижению уровня инфляции в России — с 12,9% в 2015 году до отметки ниже 6% в 2016. По официальным данным Росстата, инфляция по итогам прошлого года составила 5,4%. При этом в The Banker отметили, что в новейшей истории России инфляция ни разу не опускалась ниже 6,1%.

"Важно, что 2016 год стал поворотной точкой в настроении населения и участников рынка в части инфляционных ожиданий. В начале 2016 года инфляционные ожидания участников рынка были выше нашей цели по инфляции [4% к концу 2017 года], но сейчас они приблизились к таргету и находятся на уровне 4,5-4,7%", - приводит "Интерфакс" слова Набиуллиной The Banker.

Кроме того, издание отметило усилия главы российского Центробанка по оздоровлению банковского сектора. С 2014 года Центробанк РФ отозвал лицензии почти у 300 кредитных организаций.

По итогам 2015 года лучшим руководителем ЦБ в Европе стал глава Банка Англии Марк Карни.