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Банки России просят ЦБ отказаться от перевода бюджетников на карту «Мир»

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© Фото: патриотам.рф

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Ожидается, что с 1 января 2018 года все социальные и бюджетные выплаты должны проходить только через карты «Мир».

«Альфа-банк», «Открытие», Промсвязьбанк и другие крупные российские банки просят Центробанк отказаться от перевода бюджетников на карту «Мир». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, банки планируют написать письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В нем будет укзано, что обязательное требование о переводе всех бюджетных средств на карты «Мир» противоречит антимонопольному законодательству и не позволяет гражданам в полной мере пользоваться своими деньгами.

По словам экспертов, принудительный перевод на национальную платежную систему вызовет недовольство и у обычных граждан. «Пользоваться теми или иными картами - исключительное право самих людей, которые могут и не захотеть переходить на «Мир», - отметил главный научный сотрудник центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Виктор Уткин. По его мнению, россиянам необходимо дать право получать выплаты на другие карты.

Протест банков связан с законопроектом, который внес в Госдуму в декабре 2016 года глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ предполагает, что с 1 января 2018 года все социальные и бюджетные выплаты должны проходить только через карты «Мир».

Платежная система «Мир» была запущена в 2015 году, она стала ответом на западные санкции, из-за которых системы Visa и MasterCard отказались обслуживать некоторые российские банки.

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