Минздрав поддержал введение налога на газировку для борьбы с ожирением

Министерство здравоохранения РФ поддержало предложение ввести акциз в размере 20% на сладкие газированные напитки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С инициативой выступил экспертный совет при президенте России. Предложение разработано в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями, отметили в Минздраве.

В частности, мера должна способствовать переходу россиян на правильное питание и снижению потребления сахара. Ожирением, вызванным фастфудом и газировкой, страдают примерно 2 млн жителей России.

Если введение налога утвердят, то стоимость одного литра напитков вырастет примерно с 65 до 78 рублей. В Минздраве подчеркнули, что конкретные меры продолжают разрабатывать.

Против инициативы выступил президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. Он заявил, что представители бизнеса считают ввод акциза «безосновательной дискриминационной для категории мерой». Новиков добавил, что в среднем сладкие газированные напитки в рационе россиян занимают менее 2% от суточной нормы калорий.