Повышения цен на водку и вино перед новогодними праздниками не ожидается

Как сообщает Национальный союз защиты прав потребителей, производство алкоголя в России за 2020 год заметно снизилось. Однако повышения цен на эти алкогольные напитки перед Новым годом не ожидается.

Согласно статистике экспертов, производство алкоголя в России за этот год очень снизилось по всем видам продукции: коньяк, вино и водка.

Вадим Дробиз, руководитель исследований рынков федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра», сообщил, что падение производства никак не связано с ценами продукции или кризисом.

«По крепкому алкоголю падение связано с тем, что с сентября по декабрь прошлого года производителями и импортерами из-за роста ставок акциза были сделаны значительные запасы», — заявил глава организации.