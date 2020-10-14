В 2020 году доходы Ленинградской области увеличились на 3,5%, о чем сообщает пресс-служба администрации региона. С января по сентябрь в бюджет региона поступило 96 миллиардов рублей (70% от годового плана), что на 3,2 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Поступления в бюджет увеличились за счет налога на прибыль организаций (на 10,7% больше отчислений, чем в прошлом году), а также за счет акцизов на нефтепродукты и алкоголь, за счет которых удалось получить 7,7 миллиардов рублей (прирост составил 10,3%). Налог на доход физических лиц принес 21,7 миллиардов рублей, что больше на 3,6%, чем в 2019 году.