Батурину снова признали самой богатой женщиной России

Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, возглавила список самых богатых женщин России по версии Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

По данным журналистов, состояние Батуриной, возглавляющей девелоперскую группу Inteco Management, – 1,2 млрд долларов. За последний год оно выросло на 200 млн долларов.

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На второй строчке оказалась гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, у которой 600 млн долларов. Третье место заняла бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена. На ее счетах примерно 600 млн долларов.

Одним из дебютантов рейтинга стала Ирина Герасименко, жена и. о. губернатора Приморья Олега Кожемяко. Она заняла 24-е место со 180 млн долларов.