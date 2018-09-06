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Рейтинг богатейших семей России возглавили Гуцериевы с почти 6 млрд долларов

Автор:

Михаил Гуцериев
© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

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Деньги миллиардеров и их родственников считал журнал Forbes.

Семью бизнесмена Михаила Гуцериева стала самой богатой в России по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на официальном сайте издания.

Общее состояние семьи основного владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева оценивается в 5,97 млрд долларов. Большая часть суммы, 4,5 млрд долларов, принадлежит предпринимателю.

Вторую строчку списка заняла семья Ротенбергов с состоянием в 4,85 млрд долларов. Гендиректор спортивного клуба «Явара-Нева» Аркадий Ротенберг владеет 2,5 млрд долларов, член совета директоров СМП банка Борис Ротенберг – 1,2 млрд долларов.

На третье место попала семья Гапонцевых. У гендиректора и председателя совета директоров IPH Photonics Валентина Гапонцева 2,9 млрд рублей, у его сына Дениса – 240 млн рублей.

В топ-5 также вошли семьи Шаймиевых (4,28 млрд долларов) и Рахимкуловых (1,7 млрд долларов).

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