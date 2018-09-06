Биржевой курс евро поднялся выше 80 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше отметки в 80 рублей впервые с 11 апреля 2018 года. Днем 6 сентября европейская валюта подорожала до 80,39 рубля.

Биржевой курс доллара в четверг также поднялся. Он преодолел отметку в 69 рублей, поднявшись до 69,11 рубля в первый раз с апреля 2016 года.

Аналитики объясняют снижение российской валюты вступлением в силу новых американских санкций против РФ. Власти США анонсировали ограничительные меры в первой половине августа в связи с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В связи с падением рубля на 5-7% подоражают авиабилеты за границу. Эксперты рекомендуют туристам не затягивать с планированием осеннего или новогоднего отпуска за рубежом.