Авиабилеты из России за границу 15 августа подорожают из-за падения курса рубля

В России авиабилеты с 15 августа могут подорожать на 5-7% в связи с ослаблением курса рубля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на PR-директора сервиса Aviasales Яниса Дзениса.

По его словам, Международная ассоциация воздушного транспорта пересчитывают валютный курс каждую неделю в ночь со вторника на среду. Курс доллара по отношению к рублю вырос на 6,5%, что точно отразится на стоимости билетов, заявил Дзенис.

Он подчеркнул, что в первую очередь подорожают полеты за границу. Эксперт отметил, что на стоимость билетов влияет множество факторов, поэтому неизвестно, как изменятся цены.

«Для того чтобы сэкономить, туристам лучше не затягивать с планированием осеннего или новогоднего отпуска за рубежом – билеты лучше купить в понедельник-вторник на этой неделе», – добавил Дзенис.

Курс доллара начал расти в начале августа, когда власти США анонсировали новые санкции в отношении России. В понедельник, 13 августа, американская валюта впервые с апреля 2016 года подорожала до 68,5 рубля.

Российские авиакомпании в конце июля предупредили пассажиров о подорожании билетов из-за роста цен на керосин. Топливо весной 2018 года стало дороже на 20%.