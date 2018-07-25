Авиабилеты в России подорожают из-за стоимости керосина

Российские авиакомпании заявили, что стоимость билетов на рейсы повысится из-за подорожания топлива. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на «Аэрофлот».

В организации причиной скачка цен назвали рост стоимости авиационного топлива, которое подорожало на 20% минувшей весной.

«Аэрофлот» повысит топливный сбор на всех внутренних рейсах с 26 июля. Для комфорт- и экономкласса он вырастет на 200 рубле, а для «бизнеса» — на 400 рублей.

Игроки туристического рынка заявили, что некоторые зарубежные компании также увеличат топливный сбор на международных рейсах. Одной из первых об этом объявил Qatar Airways. «Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%», — заявил один из представителей рынка.