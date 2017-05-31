Минэкономразвития прогнозирует нулевой рост пенсий до 2035 года

Минэкономразвития подготовило целевой вариант макропрогноза до 2035 года, согласно которому реальные доходы населения вернутся к уровню 2013 года только к 2022 году, а пенсии даже к 2035 году останутся ниже докризисного уровня. Об этом в среду, 31 мая, сообщают "Ведомости".

Несмотря на это, прогноз министерства предполагает экономический рост выше среднемирового и удачные реформы. Главные источники роста экономики - повышение количества занятых, инвестиционная активность и улучшение производительности труда. При этом пенсионный возраст повысят до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

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Согласно этому плану, доля пенсионеров сократится с 35% до 22%. При этом реальный рост пенсий будет почти незаметным - до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться.

При этом ситуация с работающим населением РФ выглядит более оптимистично - к 2035 году зарплаты должны увеличиться на 56,5%.

Ранее сообщалось, что экс-глава Минфина Алексей Кудрин предложил президенту РФ Владимиру Путину сократить число пенсионеров и ужесточить условия получения пенсий. Кудрин считает, что возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65. Повышение необходимо проводить шагом по полгода начиная с 2019 года.

В результате введения такой меры число пенсионеров сократится на 9%, до 38,52 млн человек. Кудрин говорил о таком проекте еще в январе 2017 года.