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Кудрин предложил повысить пенсионный возраст в России

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© Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

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По его мнению, повышение пенсионного возраста возможно только при достойных пенсиях.

Бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР), Алексей Кудрин предложил повысить пенсионный возраст. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

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"Прогноз ЦСР исходит из повышения пенсионного возраста и вовлечения трудоспособного населения - тех, кто сегодня уже уходит на пенсию. В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет", - цитирует ТАСС Кудрина.

По его словам, Россия перешла к непрерывному снижению численности населения в трудоспособном возрасте. "Стране, которая находится на тренде снижения численности трудоспособного населения, очень трудно обеспечить экономический рост", - подчеркнул он.

Кудрин отметил, что инициатива ЦСР - "это вариант для расчета", соответствующее решение будет учитывать предпочтения отдельных групп населения. При этом Кудрин подчеркнул, что повышение пенсионного возраста возможно только при сохранении цели на достойные пенсии.

"Когда мы говорим о повышении пенсионного возраста, конечно, говорим о том, чтобы сохранить достойную пенсию - это первая цель", - резюмировал он.

В конце ноября 2016 года стало известно, что в экспертном сообществе также широко обсуждается повышение пенсионного возраста - с 2019 года для мужчин до 65 лет, для женщин - до 60.

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