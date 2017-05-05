Кудрин предложил Путину сократить число пенсионеров в России

Экс-глава Минфина РФ, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предложил президенту РФ Владимиру Путину сократить число пенсионеров в России. Об этом сообщают «Ведомости».

В стратегии, которую подготовил ЦСР, говорится, что повышение пенсионного возраста позволит создать устойчивую пенсионную систему.

В ЦСР считают, что возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65. Повышение необходимо проводить шагом по полгода начиная с 2019 года.

В результате введения такой меры число пенсионеров сократится на 9%, до 38,52 млн человек. Кудрин говорил о таком проекте еще в январе 2017 года.