Правительство РФ упростило порядок подтверждения стажа для страховой пенсии

Правительство РФ изменило правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, сообщается на сайте кабинета министров.



Так, упрощен порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет. По новым правилам трудоспособные лица, получавшие за свой уход ежемесячные компенсации, смогут подтвердить период ухода сведениями индивидуального персонифицированного учета.



Сведения об уходе вносятся органом, который отвечает за пенсионное обеспечение лица, за которым требуется уход.

Ранее сообщалось, что экс-глава Минфина Алексей Кудрин предложил президенту РФ Владимиру Путину сократить число пенсионеров и ужесточить условия получения пенсий. Кудрин считает, что возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65. Повышение необходимо проводить шагом по полгода начиная с 2019 года.

В результате введения такой меры число пенсионеров сократится на 9%, до 38,52 млн человек. Кудрин говорил о таком проекте еще в январе 2017 года.