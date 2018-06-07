Река Мурзинка снова стала фиолетовой

Река Мурзинка в очередной раз изменила свой цвет. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на заместителя председателя комитета по охране окружающей среды Александра Кучаева.

На фиолетовый цвет притока Невы пожаловались жители Невского района. К реке прибыли сотрудники природоохранной прокуратуры, Смольного и компании «Экопром», которую не раз штрафовали за проблемы с Мурзинкой.

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По словам Кучаева, прокуратура проведет полномасштабную проверку, чтобы установить источник загрязнения и привлечь виновных к ответственности.

В прошлый раз река меняла свой цвет 4 июня. Власти Петербурга еще не получили результаты экспертизы воды.

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