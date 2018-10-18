В Петербурге еще в двух реках обнаружено загрязнение: Лубья посерела, а Славянка покрылась пленкой и пахнет химией

В Петербурге экологами было выявлено загрязнение еще двух рек. Славянка покрылась пленкой и пахнет химией, а Лубья внезапно стала серой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на департамент Росприроднадзора по СЗФО и читателей.

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В Невском районе около Рыбацкого река Славянка покрылась пленкой и источает резкий запах химии, пятно направляется в сторону Колпино. В Красногвардейском районе река Лубья, впадающая в Охту, посерела.

С ЧП в Невском районе уже разбираются специалисты Росприроднадзора.

Накануне жители северных районов Петербурга жаловались на резкий химический запах от канализаций. Плохо себя чувствовали жители Приморского, Выборгского и Калининского районов. Результаты анализов проб должны были предоставить утром в четверг, 18 октября, однако их еще нет.