Петербуржцы жалуются на резкий химический запах воды

Жители Выборгского, Калининского и Приморского районов Петербурга стали жаловаться на резкий химический запах воды. Жалобы местных жителей стали поступать в среду, 17 октября. Об этом сообщает «Газета.спб» со ссылкой на администрацию Приморского района.

В своих обращениях в ГУ МЧС Северной столицы горожане также отмечают, что у них наблюдается плохое самочувствие и головные боли.

Связано ли это с запахом, который исходит от воды, на данный момент не установлено.

В настоящее время проверкой качества воды занимается ГУП «Водоканал» Петербурга. Специалисты уже взяли пробы для того, чтобы установить причины возникновения резкого химического запаха.