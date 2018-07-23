Загрязнение Оккервиля обойдется «СитиСтрою» штрафом до 40 тысяч рублей

Компанию «СитиСтрой» привлекут к административной ответственности за загрязнение реки Оккервиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора.

В середине июля петербуржцы рассказали чиновникам, что река приобрела белый оттенок. Инспекторы установили, что в канаву, впадающую в Оккервиль, попал бетонит.

Вода загрязнилась из-за строительства магистрального водопровода, которым «СитиСтрой» занимался по заказу ООО «СМЭУ "Заневка"». Бетонит использовался при подготовке траншеи через дно реки, и материал попал в Оккервиль из-за нарушения правил работ.

В настоящее время работы прекращены по согласованию с администрацией МО «Заневское городское поселение». «СитиСтрой» за нарушение правил охраны водных объектов грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей.

Оккервиль не в первый раз меняет свой цвет. Утром 17 июля петербуржцы рассказали, что вода стала зеленой. Специалисты объяснили, что это произошло из-за цветения водорослей.

Самая известная «разноцветная» река Петербурга – Мурзинка. В начале июня она дважды сменила окрас, но подобное происходило и раньше.