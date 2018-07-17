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Петербуржцы пожаловались на позеленевшие реки Охта и Оккервиль

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© Фото: vk.com/spb_today
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    По словам чиновников, окрас воды связан с цветением водорослей.

    Реки Охта и Оккервиль в Петербурге утром 17 июля окрасились в зеленый цвет. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

    Горожане испугались за экологическое состояние рек, об этом они рассказали специалистам по телефону 112. По мнению петербуржцев, это связано с химикатами.

    В департаменте Росприроднадзора по Северо-Западном федеральному округу успокоили жителей Северной столицы. Эксперты установили, что цвет поменялся из-за водорослей, которые зацвели из-за жары, сообщила «Мойка78».

    Чиновники подчеркнули, что цветение связано с тем, что дно Охты и Оккервиля давно не чистили, а также в реках не косили водоросли.

    Самой известной «разноцветной» рекой Петербурга стала Мурзинка. В начале июня она дважды сменила окрас, но подобное происходило и раньше. В марте 2017 года петербуржцы могли наблюдать белую Мурзинку, а в 2012, 2014 и 2016 годах вода окрашивалась в ядовито-оранжевый, морковный и белый цвета. Подробнее об интересной жизни Мурзинки можно узнать в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

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