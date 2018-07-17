Петербуржцы пожаловались на позеленевшие реки Охта и Оккервиль

Реки Охта и Оккервиль в Петербурге утром 17 июля окрасились в зеленый цвет. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Горожане испугались за экологическое состояние рек, об этом они рассказали специалистам по телефону 112. По мнению петербуржцев, это связано с химикатами.

В департаменте Росприроднадзора по Северо-Западном федеральному округу успокоили жителей Северной столицы. Эксперты установили, что цвет поменялся из-за водорослей, которые зацвели из-за жары, сообщила «Мойка78».

Чиновники подчеркнули, что цветение связано с тем, что дно Охты и Оккервиля давно не чистили, а также в реках не косили водоросли.

Самой известной «разноцветной» рекой Петербурга стала Мурзинка. В начале июня она дважды сменила окрас, но подобное происходило и раньше. В марте 2017 года петербуржцы могли наблюдать белую Мурзинку, а в 2012, 2014 и 2016 годах вода окрашивалась в ядовито-оранжевый, морковный и белый цвета. Подробнее об интересной жизни Мурзинки можно узнать в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».