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МЧС предупредило петербуржцев об экстремальной жаре в +31 градус

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© Фото: Instagram / @skijumper1964

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Спасатели дали ряд советов, которые помогут не перегреться жителям Северной столицы.

Середина июля стала для Петербурга одним из самых жарких периодов лета. Главное управление МЧС РФ по Петербурге предупредило жителей Северной столицы, что температура воздуха может подняться до +31 градуса.

Во вторник, 17 июля, в городе на Неве ожидается не только жара. В Петербурге будет малооблачно и без осадков.

Скорость ветра местами будет подниматься до 11 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Высокая температура, которая нечасто устанавливается в Северной столице, может быть опасна для горожан. Без соблюдения мер предосторожности аномальная жара грозит различными неприятностями для организма.

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В жару, особенно днем, лучше не выходить на улицу. Если такой возможности нет, то стоит находиться в тени и избегать прямых солнечных лучей. Необходимо защитить голову шляпой или кепкой, глава – солнцезащитными очками, а тело – легкой и свободной одеждой из натуральных тканей.

Чтобы не допустит перегрева тела, нужно пить большое количество воды, а вот употреблять алкоголь не рекомендуется. Спиртное повышает кровяное давление, которое создает дополнительную нагрузку на сердце.

Охладиться можно с помощью прохладного душа, холодных компрессов или обертываний, мокрых полотенец ванночек и других схожих способов.

Детей и животных нельзя оставлять в припаркованных автомобилях, где им может стать плохо. В экстренных случаях необходимо звонить в службу спасения по телефонам 01, 112 или 101.

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