МЧС предупредило петербуржцев об экстремальной жаре в +31 градус

Середина июля стала для Петербурга одним из самых жарких периодов лета. Главное управление МЧС РФ по Петербурге предупредило жителей Северной столицы, что температура воздуха может подняться до +31 градуса.

Во вторник, 17 июля, в городе на Неве ожидается не только жара. В Петербурге будет малооблачно и без осадков.

Скорость ветра местами будет подниматься до 11 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Высокая температура, которая нечасто устанавливается в Северной столице, может быть опасна для горожан. Без соблюдения мер предосторожности аномальная жара грозит различными неприятностями для организма.

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В жару, особенно днем, лучше не выходить на улицу. Если такой возможности нет, то стоит находиться в тени и избегать прямых солнечных лучей. Необходимо защитить голову шляпой или кепкой, глава – солнцезащитными очками, а тело – легкой и свободной одеждой из натуральных тканей.

Чтобы не допустит перегрева тела, нужно пить большое количество воды, а вот употреблять алкоголь не рекомендуется. Спиртное повышает кровяное давление, которое создает дополнительную нагрузку на сердце.

Охладиться можно с помощью прохладного душа, холодных компрессов или обертываний, мокрых полотенец ванночек и других схожих способов.

Детей и животных нельзя оставлять в припаркованных автомобилях, где им может стать плохо. В экстренных случаях необходимо звонить в службу спасения по телефонам 01, 112 или 101.