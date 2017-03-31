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Река Мурзинка в Невском районе снова побелела

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© Фото: «Зеленый фронт»

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Эко-активисты обратились по факту инцидента в прокуратуру.

Река Мурзинка в Невском районе в районе Большого Обуховского моста снова побелела. Об этом сообщают в общественной организации «Зеленый фронт».

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В конце декабря 2016-го за загрязнение Мурзинки на 35 тыс. рублей была оштрафована компания «Экопром», на ее балансе которой находится канализация 36 промышленных предприятий. Ответственный за охрану окружающей среды сотрудник оштрафован на 3,5 тыс. рублей.

Тем не менее, по данным экологов, вода в реке по-прежнему окрашивается в белый цвет. Активисты выехали на место ЧП и обнаружили большое скопление отходов, представляющих собой отходы от резки гранита и иной мусор.

«Предприятие продолжает слив белесой жидкости в коллектор, образовавшейся в результате технологического процесса по резке гранита. В районе выхода коллектора в Мурзинку заметно изменение цвета воды, что может говорить о продолжающемся сбросе загрязняющих веществ в реку», - рассказали в «Зеленом фронте».

Эко-активисты обратились по факту инцидента в прокуратуру. «Мы обратились в прокуратуру с просьбой проверить и возможно приостановить деятельность организации, грубо нарушающей природоохранное законодательство. Наложение административного штрафа в данном случае не снимает с организации ответственности за продолжающееся загрязнение Мурзинки», - отметил председатель организации Сергей Виноградов.

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