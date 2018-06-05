Река-«хамелеон» Мурзинка сменила цвет на баклажановый

Река Мурзинка вновь сменила цвет, на этот раз приток Невы стал ярко-фиолетовым, сообщили очевидцы в социальных сетях. Жители Рыбацкого заметили изменения накануне утром, причины случившегося устанавливаются.

Мурзинку уже давно прозвали речкой-«хамелеоном». В последний раз приток Невы становился красным в середине мая. Специалисты из комитета по природопользованию выяснили, что сброс произошел из выпуска АО «Экопром». Организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей.

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В марте 2017 года петербуржцы могли наблюдать белую Мурзинку. Активисты обнаружили на месте происшествия большое скопление отходов, представляющих собой отходы от резки гранита и иной мусор. И это далеко не первые случаи смены окраса реки. В 2012, 2014 и 2016 годах вода окрашивалась в ядовито-оранжевый, морковный и белый цвета.